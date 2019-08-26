Концертный директор 71-летней певицы Сергей Лавров отреагировал на слухи об онкологии. Он прокомментировал информацию о том, что София Ротару якобы восстанавливается после химиотерапии в Крыму.

Концертный директор 71-летней певицы СергейЛавров отреагировал на слухи об онкологии. Он прокомментировал информацию о том, что София Ротару якобы восстанавливается после химиотерапии вКрыму.По словам представителя звезды, та по-прежнему живет в Киеве. Онотметил, что разговоры о страшном диагнозе певицы – лишь домыслы. Лавровдобавил, что в Крым Ротару в этом году не приезжала, хотя у нее там нетолько дача, но и бизнес – семейный отель "София"."Никакого рака у нее нет. Всепрофилактические медицинские процедуры София Михайловна проходит не в Крыму, ав Германии, в пригороде Франкфурта. Регулярно ложится туда на полноеобследование", – цитирует директора исполнительницы сайтТакже он раскрыл секрет красоты и молодости знаменитости. Лавров сообщил, что Ротару раз в год ездит в одну изпрестижных мировых клиник в Италии. Там артистка делает чистку организма, проходит детокс-терапию. "В этом центре она правильно питается и худеет. Врачисоставляют индивидуальное меню, подбирают витамины", — пояснил Лавров.Разговоры о слабом здоровье исполнительницы ходят давно. В 27 лет поставили диагноз "туберкулез легких", и ей пришлось принимать множество медикаментов. Звезда по сей день несколько раз в год проходиткурс лечения во избежание рецидивов.Высказался о состоянии и ее первый лечащий врач, профессор Владимир Неверодский. "Явпервые увидел Софию Ротару в середине 70-х. Она приехала в Институтклиматологии лечиться. К сожалению, хронический бронхит – неизлечимаяболезнь. К тому же бронхит наложился на симптомы астмы. Если бы певицапромедлила с лечением, ее голос нельзя было бы спасти", – рассказалмедик.