Концертный директор 71-летней певицы Сергей
Лавров отреагировал на слухи об онкологии. Он прокомментировал информацию о том, что София Ротару якобы восстанавливается после химиотерапии в
Крыму.
Концертный директор 71-летней певицы Сергей
Лавров отреагировал на слухи об онкологии. Он прокомментировал информацию о том, что София Ротару якобы восстанавливается после химиотерапии в
Крыму.
По словам представителя звезды, та по-прежнему живет в Киеве. Он
отметил, что разговоры о страшном диагнозе певицы – лишь домыслы. Лавров
добавил, что в Крым Ротару в этом году не приезжала, хотя у нее там не
только дача, но и бизнес – семейный отель "София".
"Никакого рака у нее нет. Все
профилактические медицинские процедуры София Михайловна проходит не в Крыму, а
в Германии, в пригороде Франкфурта. Регулярно ложится туда на полное
обследование", – цитирует директора исполнительницы сайт
Также он раскрыл секрет красоты и молодости знаменитости. Лавров сообщил, что Ротару раз в год ездит в одну из
престижных мировых клиник в Италии. Там артистка делает чистку организма, проходит детокс-терапию. "В этом центре она правильно питается и худеет. Врачи
составляют индивидуальное меню, подбирают витамины", — пояснил Лавров.
Разговоры о слабом здоровье исполнительницы ходят давно. В 27 лет поставили диагноз "туберкулез легких", и ей пришлось принимать множество медикаментов. Звезда по сей день несколько раз в год проходит
курс лечения во избежание рецидивов.
Высказался о состоянии и ее первый лечащий врач, профессор Владимир Неверодский. "Я
впервые увидел Софию Ротару в середине 70-х. Она приехала в Институт
климатологии лечиться. К сожалению, хронический бронхит – неизлечимая
болезнь. К тому же бронхит наложился на симптомы астмы. Если бы певица
промедлила с лечением, ее голос нельзя было бы спасти", – рассказал
медик.