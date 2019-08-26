Концертный директор Ротару Сергей Лавров прокомментировал слухи о том, что 71-летняя артистка больна раком. Высказался он и об информации, что София Ротару, якобы, восстанавливается после химиотерапии в Крыму.

Концертный директор Ротару СергейЛавров прокомментировал слухи о том, что 71-летняя артистка больна раком. Высказался он иоб информации, что София Ротару, якобы, восстанавливается после химиотерапии вКрыму.По словам представителя звезды, она по-прежнему живет в Киеве. Онотметил, что разговоры о страшном диагнозе певицы – всего лишь домыслы. Лавровдобавил, что в Крым Ротару в этом году вообще не приезжала, хотя у нее там нетолько дача, но и бизнес – семейный отель вилла "София"."Никакого рака у нее нет. А всепрофилактические медицинские процедуры София Михайловна проходит не в Крыму, ав Германии, в пригороде Франкфурта, регулярно ложится туда на полноеобследование", – цитирует директора исполнительницы сайтТакже он раскрыл секрет красоты и молодости знаменитости.Лавров сообщил, что София Ротару раз в год ездит в одну изпрестижных мировых клиник в Италии. Там артистка делает чистку организма ипроходит детокс-терапию. "В этом центре она правильно питается и худеет. Врачисоставляют индивидуальное меню, подбирают витамины", — поделился Лавров.Отметим, разговоры о слабом здоровье исполнительницы ходят ужемного лет. В 27 лет поставили диагноз – туберкулез легких. Ейпришлось принимать множество медикаментов. Она по сей день несколько раз в год проходиткурс лечения во избежание рецидивов.Высказался о здоровье и ее первый лечащий врач, профессор Владимир Неверодский. "Явпервые увидел Софию Ротару в середине 70-х. Она приехала к нам в Институтклиматологии лечиться. К сожалению, хронический бронхит – неизлечимаяболезнь… К тому же бронхит наложился на симптомы астмы… Если бы певицапромедлила с лечением, ее голос уже нельзя было бы спасти", – рассказалмедик.