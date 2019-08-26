Накануне певец Сергей Жуков приехал в солнечный Сочи. Там состоялась официальная пресс-конференция, посвященная запуску самого масштабного гастромаркета в городе.

Накануне певец Сергей Жуков приехал в солнечный Сочи. Там состоялась официальная пресс-конференция, посвященная запуску самого масштабного гастромаркета в городе.Артист рассказал, что занимается запуском "Руки Вверх! Бар" в Сочи. Сейчас заведение еще на этапе строительства.Также, по словам Жукова, существует давняя традиция, что первой в дом должна войти кошка. "Только посмотрите, кого мы выбрали для этой ответственной миссии! Она будет первой, кто переступит порог "Руки Вверх! Бар" на открытии", – поведал исполнитель, держа в руках крошечного котенка.Маленькое чудо имеет серый окрас в полоску. А глаза у него глубокого песочного цвета.Позже Сергей сделал неожиданное заявление. По его словам, после церемонии открытия этот малыш станет верным другом для кого-то из гостей вечера."Я лично выберу человека, в чьи добрые руки не страшно отдать нашего котенка. Мы назвали его Алешкой", – отметил музыкант.Отметим, что проверка здания будущего "Гастропорта" было не единственной миссией, с которой Жуков прилетел в Сочи. Он также выступил там со своим сольным концертом.