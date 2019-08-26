В воскресенье вечером пешеход пересекал улицу Беляева и попал под колеса несущейся легковушки. Мужчина, попавший под колеса, скончался. Водитель с места происшествия скрылся, позже его автомобиль с поврежденным лобовым стеклом обнаружили во одном из дворов.

В воскресенье вечером пешеход пересекал улицу Беляева и попал под колеса несущейся легковушки — мужчина без оглядки двигался по диагонали и был сбит.Пешеход, по информации издания "Рабочий путь", в результате происшествия погиб на месте. Водитель с места ДТП скрылся, позже его автомобиль с поврежденным лобовым стеклом обнаружили во одном из дворов.