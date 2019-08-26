Рейдовые мероприятия прошли в Александровском и Камешковском районах.

В преддверии нового учебного года сотрудники полиции проводят рейдовые мероприятия по проверке семей, состоящих на профилактических учетах. Накануне мероприятия прошли в Александровском и Камешковском районах. К участию в проверках были привлечены представители администраций, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, волонтеры.В ходе рейдов сотрудники ОМВД России по Александровскому району и ОМВД России по Камешковскому району проверили более 70 несовершеннолетних, состоящих на учетах, посетили неблагополучные и малообеспеченные семьи, в которых есть дети школьного возраста. Один из аспектов проверки – готовность ребят к новому учебному году.По итогам рейдов участники отметили готовность к учебе детей из большинства семей.Сотрудники ОМВД России по Камешковскому району в рамках акции «Помоги пойти учиться» встретились с учениками начальных классов Камешковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Полицейские провели с ребятами беседу о правилах безопасного поведения, предупредили об ответственности за правонарушения. Дети внимательно слушали сотрудника полиции, задавали вопросы, делились своими знаниями.В завершение мероприятия стражи порядка вручили ребятам подарки - наборы школьных принадлежностей.