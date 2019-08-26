26 августа вступает в силу второй пакет антироссийских санкций США — из тех, что Вашингтон увязал с так называемым делом Скрипалей. Новые санкции накладываются на покупку нового госдолга, номинированного в иностранной валюте, на кредитование российского правительства со стороны международных финансовых организаций.

26 августа вступает в силу второй пакет антироссийских санкций США — из тех, что Вашингтон увязал с так называемым делом Скрипалей.Данный шаг был проанонсирован задолго, и какого-либо мощного эффекта на рынки не произвел. Да и сами по себе, отмечают эксперты, эти ограничения не несут каких-либо существенных угроз для России.Первый пакет был введен в действие 27 августа прошлого года. России отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" любого учреждения США. Госдеп перестал выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американских оружия и продукции двойного назначения.Новые санкции накладываются на покупку нового госдолга, номинированного в иностранной валюте, на кредитование российского правительства со стороны международных финансовых организаций — МВФ и Всемирного банка. Кроме того, введен запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.При этом Вашингтон не стал вводить более жесткие санкции. Например, не стал понижать уровень дипотношений или запрещать полеты государственных авиакомпаний. Более того, ограничения распространяются на займы российских ведомств, но не затрагивают займы государственных компаний, уточняет РИА Новости.Но главная особенность, подчеркивают эксперты, в том, что все это касается только американских инвесторов и банков. В других странах в нынешней ситуации вряд ли станут придерживаться этой линии, уверены аналитики."Никто не будет на континенте в Европе и шире следовать за американскими указаниями в отношении России, никто не будет ограничивать экономические отношения с Россией, — заявил "России 24" руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. – Это означает только одно: Соединенные Штаты ввели санкции в значительной мере сами для себя и для своего бизнеса, но российский бизнес в Европе не пострадает, российское государство тоже не пострадает".В МИД России заявили, что Москва не удивлена введением санкций. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, российская экономика уже адаптировалась к таким действиям США. При этом он отметил, что Вашингтон с вводом новых санкций жертвует двусторонними отношениями.Министр экономического развития Максим Орешкин подчеркнул, что Россия уже давно переориентировалась на внутренние ресурсы — российские банки, финансовые институты и фонды. Министр финансов России Антон Силуанов также заверил, что созданная в стране финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах.