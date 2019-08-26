Президент Украины Владимир Зеленский не способен принимать самостоятельные решения и выполнять предвыборные обещания, констатировали эксперты. Лидер Незалежной прокомментировал сложившуюся ситуацию и заговорил об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский не способен принимать самостоятельные решения и выполнять предвыборные обещания, констатировали эксперты. Лидер Незалежной прокомментировал сложившуюся ситуацию и заговорил об отставке.Зеленский боится брать на себя инициативу и ждет, что ее проявит премьер-министр, глава оборонного ведомства или руководитель МИДа, отметил в эфире канала PolitWera на YouTube бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара. Состояние президента он назвал "детской болезнью".Наблюдатели не первый месяц говорят, что вместо Зеленского управление страной осуществляет глава его администрации Андрей Богдан – бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского. Но в начале августа в СМИ появились сообщения о скорой отставке юриста.Слухи об уходе прокомментировал сам президент. "Вообще-то это был наш внутреннийфлешмоб", – приводит слова Зеленского издание "Главред".Как отметил лидер Незалежной, любой член его команды готов котставке, если он не справится со своими задачами. заверил, чточеловека никто не будет уговаривать оставить свой пост, соответствующеезаявление он напишет по своей воле.Офис украинского лидера юрист Андрей Богдан возглавил вконце мая. Назначение Богдана наблюдателивосприняли неоднозначно, припомнив ему работу с Виктором Януковичем.Эксперты называют Богдана фактически неформальным руководителемУкраины. Президента Владимира Зеленского отстранили от управления государством,а глава его офиса вместе с первым помощником главы государства Сергеем Шефиромсосредоточили в руках всю власть, уверен киевский политтехнолог Дмитрий Раимов.эксперт назвал "объектом дляманипуляций". "По интервью, которое дал господин Шефир изданию"Левый берег", по тому, как ведет себя на публичных мероприятияхгосподин Андрей Богдан, мне представляется так, что президент отстранен отуправления государством", – сказал аналитик.