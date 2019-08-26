Годовалая наследница футболиста произнесла главное слово. Дочь Дмитрия Тарасова – Милана – впервые сказала мама.

Годовалая наследница футболиста произнесла "главное" слово.Дочь Дмитрия Тарасова – Милана – впервые сказала "мама".Об этом в Stories своего Instagram рассказала супругаспортсмена – модель Анастасия Костенко. Девушка призналась, что ее счастью нет предела, ведь "папа" Милана говорит уже давно.Модель опубликовала короткое видео, где Милана отчетливо произноситзаветное слово на камеру. Подписчики поздравили молодую маму и ее отпрыска. Такжевнимательные интернет-обыватели успели насчитать у девочки восемь зубов и заметитьсережки в ушках.Годовалая малышканосит драгоценные украшения. Судя по всему, знаменитый футболист балует дочь, делая ей дорогостоящие подарки.Отметим, что у есть наследница от первого брака –Ангелина. В этом году девочке исполнилось десять лет.После развода с матерью Ангелины – Оксаной – футболистисправно платил алименты. Однако первая супруга все равно обратилась в суд. Женщиназаявила, что зарплата отца ребенка растет, а сумма, которая перечисляется насодержание ежемесячно, – нет.Фемида стала на строну Оксаны. обязаливыплатить Ангелине семь миллионов. Недавно футболист перечислил деньги дочери.