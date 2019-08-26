Годовалая наследница футболиста произнесла главное слово.
Дочь Дмитрия Тарасова – Милана – впервые сказала мама.
Годовалая наследница футболиста произнесла "главное" слово.
Дочь Дмитрия Тарасова – Милана – впервые сказала "мама".
Об этом в Stories своего Instagram рассказала супруга
спортсмена – модель Анастасия Костенко. Девушка призналась, что ее счастью нет предела, ведь "папа" Милана говорит уже давно.
Модель опубликовала короткое видео, где Милана отчетливо произносит
заветное слово на камеру. Подписчики поздравили молодую маму и ее отпрыска. Также
внимательные интернет-обыватели успели насчитать у девочки восемь зубов и заметить
сережки в ушках.
Годовалая малышка
носит драгоценные украшения. Судя по всему, знаменитый футболист балует дочь, делая ей дорогостоящие подарки.
Отметим, что у есть наследница от первого брака –
Ангелина. В этом году девочке исполнилось десять лет.
После развода с матерью Ангелины – Оксаной – футболист
исправно платил алименты. Однако первая супруга все равно обратилась в суд. Женщина
заявила, что зарплата отца ребенка растет, а сумма, которая перечисляется на
содержание ежемесячно, – нет.
Фемида стала на строну Оксаны. обязали
выплатить Ангелине семь миллионов. Недавно футболист перечислил деньги дочери.