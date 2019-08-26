По мнению президента США Дональда Трампа, присутствие России на следующем саммите G7 было бы полезным.

По мнению президента США Дональда Трампа, присутствие России на следующем саммите G7 было бы полезным.В так называемую "Группу семи" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Когда к клубу присоединилась Россия, появился формат G8. Однако после событий на Украине участники приняли решение вернуться к формату "семерки".24-25 августа участники G7 провели саммит во французском Биаррице. Трамп подтвердил, что члены клуба обсуждали возвращение России в этот формат, передает ТАСС."Мы обсуждали Россию. Посмотрим, что будет. Я думаю, что это было бы полезно, не факт, что другие с этим соглашаются", — сообщил президент США, добавив при этом, что "голосования или чего-то такого" не было.Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия не навязывает свое участие в клубе стран G7, но и не отказывается от взаимодействия с ее участниками.