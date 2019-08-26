Одним из первых итогов встречи мировых лидеров на саммите стран большой семерки во французском Биаррице стала ссора Дональда Трампа с коллегами из-за вопроса о возвращении за стол переговоров Владимира Путина. Американский лидер уверен, что многие важные геополитические вопросы просто невозможно решить без участия России.

Одним из первых итогов встречи мировых лидеров на саммите стран "большой семерки" во французском Биаррице стала ссора Дональда Трампа с коллегами из-за вопроса о возвращении за стол переговоров Владимира Путина. Американский лидер уверен, что многие важные геополитические вопросы просто невозможно решить без участия России.Единства по всем вопросам мировой повестки у лидеров G7 по-прежнему нет, показал первый день встречи. Характерным примером невозможности принять компромиссное решение служит вопрос о возвращении в клуб России."У нас была очень обстоятельная дискуссия по России и президенту Путину, оживленная дискуссия, действительно хорошая", – цитирует Дональда Трампа. Он подчеркнул, что, по его мнению, участие России во встречах "большой восьмерки" будут благотворно влиять на решение многих мировых проблем. И такого мнения, обмолвился президент США, придерживается не только он.Тем ни менее, принять соответствующее решение участники G7 не смогли. Более того, по информации издания Guardian, Дональд Трамп умудрился поссориться со своими коллегами как раз из-за этого вопроса."Во-первых, Трампу свойственно отстаивать свою точку зрения, какой бы она ни была. Во-вторых, все-таки Трамп пытается реализовать отчасти то, что он обещал", – цитирует ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН, политолога-американиста Константина Блохина.Он напомнил, что и до того, как стать президентом, и после победы на выборах Дональд Трамп обещал избирателям наладить отношения с Россией. Однако карты ему спутал так называемый доклад Мюллера, в котором политика обвиняли в связях с Кремлем. "Когда доклад Мюллера оказался мыльным пузырем, очевидно, что Трамп стал более свободен в российском направлении", – объяснил эксперт.Сам вопрос о возвращении России на саммиты G7 и превращение "большой семерки" в "восьмерку" может продлиться еще долго. Впрочем, Москва страдать от затягивания процесса точно не будет, считают специалисты. "Для России это тоже не судьбоносный вопрос – есть "семерка", нет "семерки". В принципе, страны, туда входящие, все-таки для России не те государства, которые определяют ее будущее, направление ее развития", – подчеркнул директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.