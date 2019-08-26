На авиакосмическом салоне МАКС-2013 можно увидеть необычное транспортное средство -

На авиакосмическом салоне МАКС-2013 можно увидеть необычное транспортное средство -Это гибрид, объединяющий свойства электромобиля, мини-самолёта и параплана. Он способен двигаться как по земле, так и по воздуху. А изобрёл бегалёт Александр Бегак, конструктор и пилот из Ставропольского края.Перелететь пробкиЕлена Евдокимова, «АиФ-Северный Кавказ»: Александр, расскажите, как работает ваша машина?Александр Бегак: Бегалёт - транспортное средство с мягким крылом. Оно шьётся из авиационной ткани, имеет 9 метров в длину и хранится в специальном мешке. Без него бегалёт - мини-автомобиль, причём с большой проходимостью по бездорожью. Крыло перед взлётом нужно просто достать из мешка и разложить на земле... за 5 минут. А вот после посадки складывать его придётся чуть дольше - 7-10 минут. Я сейчас прибор конст­руирую, позволяющий делать это автоматически. Взлетает машина практически вертикально. Может подняться в воздух с дистанции в один метр, всё зависит от скорости ветра. Если она большая, достаточно площадки минимального размера, если нет - потребуется разбег до 30, максимум 50 метров. Модификация бегалёт-электро движется по земле и по воздуху со скоростью до 100 км/ч. Бегалёты могут быть разные. Этот - экологически чистый вариант - заряжается от обычной розетки.И для города, и для села возможности широченные. Да что говорить - МЧС, разведка, патрулирование, отдых, туризм, обычные бытовые дела. Представьте: стартанул - и перелетел спокойно все пробки. Приземлиться можно в любом месте. Добраться реально в такие точки, куда ни доплыть, ни долететь невозможно! Конечно, для бегалётов потребуются сервисные станции, но это же новый формат жизни, более свободный.Е.Е. «АиФ-Северный Кавказ»: Можно сказать, малая авиа­ция возрождается?А.Б.: Важно, что на неё обратили внимание - при Президенте России создали специальную комиссию. А на Ставрополье удалось привлечь внимание региональной власти к развитию индустрии всей малой авиации. Это очень важно для сельского хозяйства, туризма.От первого лицаЕ.Е. «АиФ-Северный Кавказ»: В своё время легендарного изобретателя, отца дальней авиа­ции Игоря Сикорского поддер­жал император Николай II. В провинции проще или труднее получить признание?А.Б.: Ждать, что тебя оценят, не стоит - может быть поздно. Надо постоянно что-то делать, не впадать в уныние, следовать зову своей души. Я в начале нулевых пономарём в церкви служил, такой был позыв. Занимался с ребятами из детского дома, это дело я не оставляю. Дети невероятно талантливые, сколько у нас таких по всей стране! Самородки, на которых никто внимания не обращает. Один из мальчишек, Олег Баскаев, стал мне сыном. Двое моих сыновей, Андрей и Кирилл, так сложилось, живут в Москве.Поддержка - дело очень важное, кто будет отрицать. Да, есть такие, кто мастерит что-то для себя, даже не задумываясь о внедрении своего открытия, другие просто руки опускают, устав обивать пороги и доказывать, что придумали нечто стоящее. Изобретатели, как правило, потенциалом «пробивания» не обладают. Чаще проще сконструировать, чем добиться признания. На это годы уходят. И не важно, в провинции или в столицах. Нашей интернациональной команде с Северного Кавказа удалось на весь мир о себе заявить, когда мы были в экспедиции на Северном полюсе, испытывали надёжность бегалёта на Эльбрусе и в Антарктиде. Для меня важно, что я здесь, в Ставропольском крае, на своей малой родине, смог чего-то добиться. Да, приходится стучаться во многие двери, встречать и недоверие, и неприятие. Но не редкость и искреннее участие, и понимание. На самом деле в нашей стране немало людей, готовых жить ради Родины.Е.Е. «АиФ-Северный Кавказ»: Это правда, что на МАКС вас пригласил лично президент Путин?А.Б.: Да, мы были на промышленной выставке в Ганновере, где в наши бегалёты садились министры и видные бизнесмены, а главный дизайнер концерна BMW предложил совместно провести мастер-класс. Тогда президент и пригласил на авиасалон в Жуковском.Несколько бегалётов-электро будут возить гостей и участников МАКС-2013. Десятки наших аппаратов разойдутся по странам мира. Что, нам сидеть и ждать, пока китайцы наладят у себя производство, а мы будем потом крыльями хлопать?