Ушла из жизни тревел-блогер Олеся Сацункевич. Сообщение о смерти появилось на ее странице в социальной сети Instagram. 4 сентября девушке должно было исполнится 33 года.

Ушла из жизни тревел-блогер Олеся Сацункевич. Сообщение о смерти появилось на ее странице в социальной сети Instagram. 4 сентября девушке должно было исполнится 33 года.Посмотреть эту публикацию в InstagramСегодня Олеси не стало. Дату и место прощания сообщим позже.Публикация от Olesia Satsunkevich (@ole_up) 25 Авг 2019 в 9:50 PDTСообщается, что 11 августа во время отдыха на острове Бали девушка попала в аварию и получи травму головы: ушиб и отек мозга. В местной больнице состояние Олеси ухудшилось, она впала в кому, после чего ее перевезли в Москву.Столичные врачи при поддержке коллег из НИИ Бурденко и НМИ Склифосовского несколько дней боролись за жизнь блогера, однако так и не смогли ее спасти.