ЧП произошло около 09:30 утра 26 августа близ песчаной косы Ла-Манга в провинции Мурсия. На кадрах видно, как самолет C101 стремительно снижается и фактически врезается в воду.

Учебный самолет ВВС Испании разбился во время тренировочного полета на юго-востоке страны, сообщает El Mundo. Свидетелями крушения стали сотни туристов, снявшие падение на видео.ЧП произошло около 09:30 утра 26 августа близ песчаной косы Ла-Манга в провинции Мурсия. На кадрах видно, как самолет C101 стремительно снижается и фактически врезается в воду. Судя по записи, пилот до последнего пытался избежать крушения, и ему удалось выровнять учебную машину, но уже не хватило высоты.В то же время официальные представители академии ВВС страны (AGA) утверждают, что пилоту удалось катапультироваться. Сейчас его поисками заняты несколько кораблей, хотя самолет упал в паре сотен метров от берега.О причинах инцидента пока нет никакой информации.