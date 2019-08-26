Полицейские УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Чекмасова (Ананова) Кристиана (Христофора) Владимировича, 12.02.1982 года рождения...

Полицейские УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Чекмасова (Ананова) Кристиана (Христофора) Владимировича, 12.02.1982 года рождения, жителя г. Москвы, который 19 сентября 2017 года ушел из дома на улице Костякова, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 30-35 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие, нос прямой, губы средней полноты.Особые приметы: носит бороду, на теле имеется множество татуировок.Одежда: предположительно одет в куртку и футболку черного цвета, синие джинсы, кроссовки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29