Завершающий день саммита G7 пройдет в понедельник во французском Биаррице. На повестке дня - сотрудничество с Африкой, борьба с терроризмом, экология и климатические изменения.

Завершающий день саммита G7 пройдет в понедельник во французском Биаррице. На повестке дня — сотрудничество с Африкой, борьба с терроризмом, экология и климатические изменения.Белый дом сообщил, что по итогам саммита должна состояться совместная пресс-конференция президентов США и Франции.Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил за возрождение формата G8, напоминает телеканал "Россия 24". Он заявил, что участие Москвы в переговорах всем выгодно."Я полагаю, такая работа идет. У нас есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась в группу. Я думаю, что это будет выгодно во многих аспектах.Я думаю, это было бы положительно. Есть люди, которые со мной согласны, и мы обсуждаем это. Я не знаю, каким образом мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию — хотим ли мы приглашать ли ее вернуться или нет", — заявил Дональд Трамп.Также главным темами второго дня саммита стали напряженность вокруг Ирана, торговые войны между США и Китаем и лесные пожары в бразильской Амазонии.