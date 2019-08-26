Установлено, что злоумышленник незаконно приобрел у неустановленного лица с целью сбыта 10 свертков с веществом, которое, согласно справке об исследовании, содержит в своем составе наркотическое средство.

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОНК УВД по ЦАО и сотрудниками ОУР ОМВД России по Красносельскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства и психотропного вещества.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Бобровом переулке задержали подозреваемого – 23-летнего жителя столицы. Установлено, что злоумышленник незаконно приобрел у неустановленного лица с целью сбыта 10 свертков из полимерного материала с веществом общей массой 5,76 грамма, которое, согласно справке об исследовании, содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон.По месту жительства задержанного на Мясницкой улице был произведен обыск, в ходе которого полицейские обнаружили и изъяли 17 свертков из полимерного материала с веществом неизвестного происхождения, в двух из которых, согласно справке об исследовании, находится вещество общей массой 3,3 грамма, содержащее в своем составе мефедрон. А также один пакет из полимерного материала, в котором, как показало исследование, находится вещество общей массой свыше 320 граммов, содержащее в своем составе психотропное вещество – амфетамин.Следственным отделом ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление, ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60Пресс-служба УНК ГУ МВД России по г. Москве