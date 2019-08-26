В городе Лабытнанги двухэтажный жилой дом съехал со свай. Как сообщает ГТРК Ямал со ссылкой на городскую администрацию, ЧП произошло в ночь на 25 августа. Несущая конструкция основания деревянного строения потеряла несущую способность. К счастью, обошлось без жертв.

В городе Лабытнанги двухэтажный жилой дом съехал со свай. Как сообщает ГТРК "Ямал" со ссылкой на городскую администрацию, ЧП произошло в ночь на 25 августа. Несущая конструкция основания деревянного строения потеряла несущую способность. К счастью, обошлось без жертв."Дом состоит из 16 квартир, но фактически по договору коммерческого найма там проживали всего две семьи. На время решения жилищного вопроса гражданам предоставили жилье из маневренного фонда. Одной семье на прошлой неделе уже выдали ключи и она готовилась к переезду на новое место. Вторую семью пока приютили родственники, им также предложен временный вариант для проживания. В ближайшее время разрушенный дом будет снесен", — уточнили в администрации Лабытнанги.