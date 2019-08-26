Кроме того, в городе благоустраивают одноименную площадь

Кроме того, в городе благоустраивают одноименную площадьВ Карабаново установят памятник Михаилу Лермонтову, который ранее уже стоял здесь. Об этом заявил новый глава города Василий Новиков.Сейчас по программе «Доступная среда» в Карабаново благоустраивают площадь Лермонтова. Работы на объекте выполнили уже на 70%. Новиков обещает, что благоустройство закончат к сентябрю. Памятник Лермонтову, который ранее установили на одноименной площади, возможно вернут на место уже в следующем году. Администрация ищет информацию об объекте в архивах, чтобы сделать памятник таким, как он был ранее.