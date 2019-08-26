Сумма причиненного ущерба превысила 14 тысяч рублей

Сумма причиненного ущерба превысила 14 тысяч рублейВ середине августа этого года в полицию в Киржачском районе обратилась 36-летняя женщина, сообщившая, что у нее украли пакет с деньгами и документами.Правоохранителям, прибывшим на место происшествия в больницу районного центра, она рассказала, что пошла с ребенком на прием к врачу, оставив пакет, в котором были паспорт, страховой полис и кошелек, на пеленальном столике в коридоре. Вернувшись после приема, пакет женщина уже не нашла.Сумма причиненного ущерба превысила 14 тысяч рублей.Злоумышленницу, 58-летнюю женщину, задержали. Похищенное имущество вернули законной собственнице.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.