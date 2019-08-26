В Красноярске пассажиры выпали из маршрутки прямо на ходу. ЧП с помощью видеорегистратора снял водитель соседнего автомобиля. На кадрах видно, как автобус останавливается для высадки людей.

В Красноярске пассажиры выпали из маршрутки прямо на ходу. ЧП с помощью видеорегистратора снял водитель соседнего автомобиля. На кадрах видно, как автобус остановился для высадки людей. Но водитель, не успев закрыть двери, слишком рано начал жать на газ, и из салона в тот же момент буквально посыпались пассажиры. Твое человек упали на асфальт, в том числе ребенок.Известно, что никто из пострадавших не обращался за помощью в полицию или к врачам. Однако в краевом ГИБДД всё равно инициировали проведение проверки после того, как видеозапись была опубликована в соцсетях. Руководитель компании-перевозчика и сам водитель будут привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".