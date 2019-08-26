Международный фестиваль Коктебель Джаз Пати завершился в Крыму. Перед зрителями выступили музыканты и группы из многих стран, в том числе, из России, Германии, Франции и США.

Международный фестиваль "Коктебель Джаз Пати" завершился в Крыму. Перед зрителями выступили музыканты и группы из многих стран, в том числе, из России, Германии, Франции и США.Среди звёздных исполнителей можно отметить народного артиста, дирижёра Юрия Башмета — он приехал с берегов бухты Капсель, где проходил фестиваль "Таврида". "Джаз Пати" появился в 2003 году, как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселёва.За прошедшие годы мероприятие заняло признанное место в списке мировых фестивалей этого направления музыки. В следующий раз оно состоится в последние выходные августа 2020 года, сообщает телеканал "Россия 24".