350-летие Государственного флага России на столичных площадках отпраздновали 500 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

350-летие Государственного флага России на столичных площадках отпраздновали 500 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.Праздник отмечали на 33 городских площадках. Проводились мероприятия в разных форматах — флешмобы, митинги, концерты, шествия, мастер-классы и кинопоказы. Наиболее крупными площадками для празднований стали проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", ВДНХ, Екатерининский парк и сад "Эрмитаж".Митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова посетили более 110 тысяч человек, на ВДНХ побывали около 100 тысяч человек. Свыше 20 тысяч человек отпраздновали 350- государственного флага на Поклонной горе.Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле "Орел". А в 1705 году Петр I издал указ, по которому этот флаг должны были поднимать "на торговых всяких судах".Сегодня флаг России — "государственный триколор" — официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном. Он представляет собой прямоугольное полотнище из трех горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. С 1994 года День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа.