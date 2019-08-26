В столице открылась "Школа бебиситтеров" для людей пенсионного и предпенсионного возраста.

В столице открылась "Школа бебиситтеров".Двухдневный курс для людей пенсионного и предпенсионного возраста будет бесплатным.До недавнего времени существовали лишь платные частные аналогичные школы, где курсы длились два дня. Рассчитаны они были в основном на студентов, желающих подработать после учебы. Отбор туда был строгим, многим отказывали после подачи анкеты.Для того, чтобы попасть в городскую "Школу бебиситтеров", необходимо заполнить заявку нацентра занятости. Всем слушателям по окончании курса выдадут сертификат.Во время обучения слушателям расскажут о психологических и юридических аспектах рабoты, связанной с детьми, обучат популярным развивающим методикам и играм. В теоретическом курсе участники программы узнают об этике бебиситтера, правилах безопасности для ребенка дома, на прогулке и в общественных местах.