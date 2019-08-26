На территорию базы отдыха Мечта в Норильске наведался медведь. Косолапый гулял по периметру и с любопытством наблюдал за людьми. К счастью, в результате неожиданного визита никто не пострадал. Известно, что в этот момент в лагере находились дети, сообщает ГТРК Красноярск.

На территорию базы отдыха "Мечта" в Норильске наведался медведь. Косолапый гулял по периметру и с любопытством наблюдал за людьми. К счастью, в результате неожиданного "визита" никто не пострадал. Известно, что в этот момент в лагере находились дети, сообщает ГТРК "Красноярск".Прибывшие на место сотрудники полиции сначала пытались прогнать хищника с помощью уговоров. Однако слова не подействовали, и правоохранители были вынуждены включить сирену на патрульном автомобиле. В итоге громкий вой испугал "хозяина тайги" и он ретировался в лес. О дальнейшей судьбе животного пока ничего не известно.К слову, у косолапых сейчас активный период подготовки к зиме, они копят жир, и, вероятнее всего, медведь пришел на базу отдыха, чтобы найти еду. Для Норильска такие случаи - не редкость. В июле хищник забрел по территории базы "Надежда". А в начале августа медведи разоряли туристические лагеря в горном ущелье "Красные камни".