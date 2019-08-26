26.08.2019

2019-08-26 15:30:28

В Петербурге из-за серьезной аварии пострадали дети

на въезде в Кронштадт произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали дети. ЧП произошло ранним утром.



Известно, что на внешнем кольце КАД на дамбе в стоящий Volkswagen влетела иномарка Nissan. По данным , в первой машине пострадали дети. 13-летнюю девочку и 15-летнего мальчика госпитализировали в экстренном порядке.