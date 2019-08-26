В Судаке сегодня состоится закрытие фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ. В форуме приняли участие 4,5 тысячи человек из 85 российских регионов России и других стран мира, а также несколько десятков тысяч зрителей, сообщают Вести - Севастополь.

В Судаке сегодня состоится закрытие фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ". В форуме приняли участие 4,5 тысячи человек из 85 российских регионов России и других стран мира, а также несколько десятков тысяч зрителей, сообщают "Вести — Севастополь". Напомним, в качестве куратора мероприятия выступил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.В рамках прошедшей накануне стратегической сессии он заявил, что в регионах страны будут созданы филиалы "Тавриды", которые должны способствовать постоянному обучению и развитию иных деятелей культуры."Крайне важно, чтобы эти пространства работали для ребят не одну неделю, а чтобы они постоянно существовали в каждом регионе. Многие присутствующие на площадке губернаторском форуме решили создать в своих регионах такие арт-резиденции", — заявил заместитель главы администрации президента.Один из гостей фестиваля — врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев — на встрече с частниками принял решение, что в городе должно открыться подобное творческое пространство. "Недавно я узнал об идее уличной выставки работ молодых фотографов города, которые посвящены Севастополю, по примеру на Тверского бульвара в Москве, но для этого проекта в итоге не нашли места. Моя цель — помочь вам и заказать всяческую поддержку", — написал на своей странице в соцсетях Развожаев.Также, стратегическую сессию посетили главы более десятка регионов, среди них — Татарстан, Крым, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская и Калининградская область.