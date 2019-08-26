В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что неизвестный гражданин пытается сбыть предметы, схожие с наградами.

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в сбыте государственных наград СССР.В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что неизвестный гражданин пытается сбыть предметы, схожие с наградами.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции в Гончарном проезде задержали подозреваемого – 27-летнего приезжего.Согласно экспертному заключению изъятые предметы являются подлинными государственными наградами СССР – Орденом Трудовой Славы III степени, двумя медалями «Ветеран труда», Юбилейной медалью «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законного владельца наград.