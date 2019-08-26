За это он заплатит штраф – 90 тысяч рублей

За это он заплатит штраф – 90 тысяч рублейЖителю Москвы признали виновным в покушении на дачу взятки.22 июня 2019 года мужчина находился на даче в Юрьев-Польском районе. В состоянии алкогольного опьянения он сел за руль своей машине. На дороге его остановили полицейские и зафиксировали административное правонарушение. В служебном автомобиле нарушитель пытался «откупиться», но сотрудники ГИБДД напомнили мужчине об уголовной ответственности за взятку.Не оставив намерение избежать наказания, грозящего лишением прав, москвич появился в кабинете правоохранителя и с просьбой не оправлять материалы в суд, положил на стол «вознаграждение» - 30 тысяч рублей. Полицейский взятку не принял.Приговором суда осужденному назначили наказание в виде штрафа - 90 тысяч рублей.