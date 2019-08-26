Два голкипера хоккейной сборной России – Андрей Василевский и Сергей Бобровский, - стали во главе рейтинга вратарей Национальной хоккейной лиги, который составили эксперты NHL Network. Первый номер Тампы-Бэй Лайтнинг лидирует, ему в спину дышит голкипер Флориды Пантерз.

Два голкипера хоккейной сборной России – Андрей Василевский и Сергей Бобровский, — стали во главе рейтинга вратарей Национальной хоккейной лиги, который составили эксперты NHL Network. Первый номер "Тампы-Бэй Лайтнинг" лидирует, ему в спину дышит голкипер "Флориды Пантерз".Третьим в престижном списке стал американец Бен Бишоп из клуба "Даллас Старз", сообщает официальный сайт НХЛ. Далее в Топ-10 Лиги канадец Кэри Прайс ("Монреаль Канадиенс"), финн Туукка Раск ("Бостон Брюинз"), канадцы Марк-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс"), Брэйден Холтби ("Вашингтон Кэпиталз"), Джордан Биннингтон ("Сент-Луис Блюз"), финн Пекка Ринне ("Нэшвилл Предаторз") и американец Джон Гибсон ("Анахайм Дакс").