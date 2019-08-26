Он поговорил с рабочими и инженерно-техническими работниками об инновациях, которые внедряют на предприятии

Он поговорил с рабочими и инженерно-техническими работниками об инновациях, которые внедряют на предприятииГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин посетил завод «Электрокабель», который в этом году отмечает юбилей - 80-летие. Вместе с главой региона на предприятии побывали его заместитель Игорь Моховиков, глава администрации Кольчугинского района Максим Барашенков, директор департамента развития предпринимательства Тимур Рамазанов и руководство завода.Владимир Сипягин оказался в производственных цехах, где поговорил с рабочими и инженерно-техническими работниками об инновациях, которые внедряют на предприятии, о выпускаемой продукции и рынках её сбыта.Губернатор также поинтересовался условиями труда и уровнем зарплаты. Сотрудники завода отметили, что на предприятии сформировался опытный, слаженный коллектив, а условия труда и зарплата здесь вполне достойные.