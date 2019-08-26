Фигуранту предъявлено обвинение в совершении шести преступлений имущественного характера.

Следователями Следственного управления УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Камешковского района. Мужчина обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).По версии следствия, в 2016 году обвиняемый и несколько его соучастников, личности которых установлены, разместили в региональных СМИ объявление о выдаче денежных займов физическим лицам под залог недвижимого имущества. С гражданами, которые обращались за услугой, вместо договора займа заключался договор купли-продажи. При этом фигурант объяснял собственнику, что это - временная мера и при выплате долга собственность будет вновь переоформлена на законного владельца. В дальнейшем большая часть недвижимости продавалась третьим лицам. Также сообщники под предлогом оформления документов для ипотеки убеждали продавцов подписывать договор купли-продажи на подконтрольное лицо без передачи денег. После этого переход права собственности регистрировали в порядке гражданского судопроизводства.В ходе общения с потенциальными жертвами использовались различные методы. В частности, злоумышленники в течение нескольких часов могли убеждать граждан в выгодности сделки. Под психологическим давлением некоторые потерпевшие даже подписали фиктивные расписки в получении денег.Следователями установлено шесть эпизодов противоправной деятельности.Общий ущерб превысил 6 000 000 рублей. В ходе следствия было возмещено 2 500 000 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В отношении сообщников обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование по нему в настоящее время продолжается.