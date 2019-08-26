Общий ущерб превысил 6 миллионов рублей

Общий ущерб превысил 6 миллионов рублейЖителя Камешковского района обвиняют в совершении шести преступлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В 2016 году мужчина и несколько его соучастников разместили в региональных СМИ объявление о выдаче денежных займов под залог недвижимости. С людьми, которые обращались за услугой, вместо договора займа они заключали договор купли-продажи. При этом мужчина объяснял собственнику, что это - временная мера и при выплате долга собственность вновь переоформят на законного владельца.В дальнейшем большую часть недвижимости продавали третьим лицам.Во время общения с потенциальными жертвами злоумышленники использовали различные методы. В частности, мужчина в течение нескольких часов мог убеждать граждан в выгодности сделки. Под психологическим давлением некоторые потерпевшие даже подписали фиктивные расписки в получении денег.Общий ущерб превысил 6 миллионов рублей. В ходе следствия возместили 2,5 миллиона рублей.Уголовное дело направлено в суд.