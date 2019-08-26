Презентация книги состоялась в деревне Новинки

Презентация книги состоялась в деревне НовинкиПрезентация книги о Валерии Халилове из серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая Гвардия» прошла в деревне Новинки во Владимирской области.Первый заместитель директора издательства Елена Камедчикова передала первый экземпляр книги супруге художественного руководителя ансамбля имени А. В. Александрова Наталье Халиловой. По словам дочери Валерия Михайловича Марии Халиловой, для семьи это очень важное событие. В основе книги — воспоминания тех, кто знал дирижёра.«Он очень баловал внуков, никогда не разрешал их ругать. Говорил, что они сами должны выбирать свою судьбу, — рассказала об отце Мария Халилова. — Нас, детей, он воспитывал немножко построже. У него можно было многому учиться, достаточно было просто смотреть, как он себя ведет».Презентация книги состоялась около молебного столбика, который Валерий Халилов строил на своей малой родине вместе с жителями деревни. Именно этот столбик изображен на обложке книги. Автором биографии стал коллега Валерия Халилова музыкант Василий Цицанкин.«Валерий Халилов называл военный оркестр "связующим звеном между армией и народом". Так было и в его жизни: как главный военный дирижёр страны он блистал на Парадах Победы и руководил оркестром из тысячи человек во время Международного фестиваля духовой музыки "Спасская башня", основателем которого он был. А после уезжал в родную деревню во Владимирскую область, ходил в лес за земляникой и грибами и собирал всех соседей за одним столом», — отмечает в своей книге Василий Цицанкин.Валерий Халилов погиб при крушении самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени А. В. Александрова.