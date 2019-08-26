В предвыборной гонке участвует 1464 кандидата

В предвыборной гонке участвует 1464 кандидата8 сентября во Владимирской области пройдёт 50 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, 48 из них – по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, 2 – по выборам глав в Муроме и в Собинке. Всего же замещается 470 мандатов.Как рассказали в региональной Избирательной комиссии, о своём желании участвовать в выборах уведомили 1620 кандидатов, из них зарегистрировали 1484 человек. После регистрации выбыло 20 человек. Получается, в предвыборной гонке участвует 1464 кандидата, из них 1208 – от политических партий, 256 самовыдвиженцев.Сейчас в области происходит обеспечение избирательных комиссий помещениями и транспортом, необходимой оргтехникой, средствами связи, техническим оборудованием. Специалисты оказывает содействие по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями, создают условия для голосования маломобильных граждан.