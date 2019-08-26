Первые комплекты наград были разыграны в день открытия соревнований.

Во Владимирской области стартовали лично-командные чемпионаты МВД России по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону. В соревнования принимают участие более пятисот сотрудников органов внутренних, представляющих команды территориальных органов МВД России на региональном уровне.Торжественное открытие состоялось 24 августа на территории туристического комплекса «Суздаль».Приветствуя участников соревнований, временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Владимирской области полковник полиции Валерий Саржин пожелал всем успехов в борьбе и сил в достижении поставленных целей.В этот же день состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу.На трассу, расположенную у туристического комплекса «Суздаль», вышли мужчины, которым предстояло преодолеть дистанцию в 5 км, и женщины, для которых по условиям кросса была отведена дистанция в 3 км.Первые комплекты наград были вручены в воскресенье победителям, ставшим лучшими в личных зачетах в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу.Среди мужчина в возрастной группе до 35 лет лучшими стали Рыбаков Анатолий, Рыбаков Евгений, представляющие ГУ МВД России по Кемеровской области, Кунц Евгений из команды МВД России по Республике Татарстан.Победителями среди мужчин в возрастной группе 35-39 лет стали Пономарев Владимир из ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Сафронов Дмитрий из ГУ МВД России по Московской области, Александров Алексей из МВД России по Республике Татарстан.Лидерами в третьей возрастной группе (мужчины старше 40 лет) стали Латышев Андрей (ГУ МВД по Пермскому краю), Иванов Сергей (ГУ МВД по г. Москве), Брызгалов Андрей (ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области).Лучшими в личных зачетах в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу среди женщин стали Гуляева Александра (ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области), Коробкина Елена (ГУ МВД России по Московской области), Аплачкина Светлана (ГУ МВД России по Алтайскому краю).Соревнования по служебному биатлону пройдут 27 и 28 августа на территории стрельбища, расположенного вблизи деревни Масленка Суздальского района. Спортсмены-биатлонисты уже начали готовиться к состязанию - они изучают трассу и осуществляют пристрелку служебного оружия.