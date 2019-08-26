Сотрудники отдела полиции провели для ребят познавательную экскурсию.

Воспитанники Кольчугинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних посетили с визитом ОМВД России по Кольчугинскому району. Специально для ребят сотрудники Отдела организовали экскурсию в музей полиции.Об истории становления ОМВД, современном этапе, ветеранах органов внутренних дел, о полицейских службах, которые существуют сегодня, ребятам рассказал специалист направления профессиональной подготовки старший лейтенант внутренней службы Артем Вахеев.Особое внимание в ходе экскурсии уделили государственным символам.Полицейские рассказали ребятам рассказали о Дне государственного флага, который отмечали по всей стране накануне, о том, почему так важно чтить и уважительно относиться к российскому триколору, а также об ответственности, предусмотренной за порчу государственного символа.Ребята внимательно слушали и активно участвовали в беседе с полицейским, задавая вопросы о службе в полиции.Покидая стены ОМВД, мальчишки и девчонки выразили пожелание повторить мероприятие.