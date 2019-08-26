В России уровень распространенности артериальной гипертонии выше, чем в остальных странах. По статистике, этим недугом страдают порядка 43% россиян.

В России уровень распространенности артериальной гипертонии выше, чем в остальных странах. По статистике, этим недугом страдают порядка 43% россиян.В отношении этого заболевания существует множество мифов. Основной гласит, что отсутствие различных заболеваний свидетельствует о том, что кровяное давление точно в норме.По словам специалистов, гипертония – это болезнь, которая длительное время может протекать бессимптомно. Это означает, что даже при отличном самочувствии у человека, его давление крови может увеличиваться.Такое случается из-за нарушения равновесия механизмов, регулирующих кровяное давление. Сердце начинает тяжелее работать, чтобы запустить кровь в аорту под повышенным давлением. А артерии, в свою очередь, подвергаются разрушению – реакция на повышенное кровяное давление, сообщает .При длительном протекании такого состояния может начаться повреждение сердца и почек. При этом частоэто заболевание обнаруживается случайноиз-за отсутствия ярко-выраженных симптомов. Например, человек может обратиться к врачу с головной болью, а в итоге получить абсолютно неожиданный диагноз. В худшем случае о болезни пациент узнает тогда, когда возникают уже осложнения, например, инсульт или инфаркт.