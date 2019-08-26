В рамках музыкального фестиваля Новая волна в Сочи
состоялся творческий вечер композитора Игоря Крутого. Многие отечественные
знаменитости прилетели на курорт, чтобы поздравить маэстро. Среди гостей
мероприятия заметили Светлану Лободу и Аллу Пугачеву.
В рамках музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи
состоялся творческий вечер композитора Игоря Крутого. Многие отечественные
знаменитости прилетели на курорт, чтобы поздравить маэстро. Среди гостей
мероприятия заметили Светлану Лободу и Аллу Пугачеву.
Примадонна отечественной эстрады прилюдно похвалила коллегу
по цеху. Одетая в красно-черное платье свободного кроя и сетчатые перчатки Алла
Пугачева не скупилась на комплименты.
"Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в
тени. Ну извини", – немного переиначила текст своей же песни Алла Борисовна.
Примечательно, что именно эту композицию Светлана Лобода
блистательно исполнила на концерте по случаю творческого вечера Игоря Крутого.
Видимо, номер вокалистки пришелся Примадонне по вкусу.
"СПАСИБО Игорю Яковлевичу за песню, Великой любимой за благословение, Моим зрителям за то, что я есть🙏(орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала в Instagram Светлана Лобода.
"Это точно! Света – вторая Примадонна нашего времени", – отреагировали
поклонники на слова Аллы Пугачевой.
Отметим, Светлану Лободу и связывает теплая
дружба. Например, в апреле 2019 года звезды объединились, чтобы поддержать
финалистов проекта "Голос.Дети" Первого канала. Тогда на проекте была зафиксированная
подтасовка голосов. В результате итоги конкурса были пересмотрены.