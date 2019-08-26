В рамках музыкального фестиваля Новая волна в Сочи состоялся творческий вечер композитора Игоря Крутого. Многие отечественные знаменитости прилетели на курорт, чтобы поздравить маэстро. Среди гостей мероприятия заметили Светлану Лободу и Аллу Пугачеву.

В рамках музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочисостоялся творческий вечер композитора Игоря Крутого. Многие отечественныезнаменитости прилетели на курорт, чтобы поздравить маэстро. Среди гостеймероприятия заметили Светлану Лободу и Аллу Пугачеву.Примадонна отечественной эстрады прилюдно похвалила коллегупо цеху. Одетая в красно-черное платье свободного кроя и сетчатые перчатки АллаПугачева не скупилась на комплименты."Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные втени. Ну извини", – немного переиначила текст своей же песни Алла Борисовна.Примечательно, что именно эту композицию Светлана Лободаблистательно исполнила на концерте по случаю творческого вечера Игоря Крутого.Видимо, номер вокалистки пришелся Примадонне по вкусу."СПАСИБО Игорю Яковлевичу за песню, Великой любимой за благословение, Моим зрителям за то, что я есть🙏(орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала в Instagram Светлана Лобода."Это точно! Света – вторая Примадонна нашего времени", – отреагировалипоклонники на слова Аллы Пугачевой.Отметим, Светлану Лободу и связывает теплаядружба. Например, в апреле 2019 года звезды объединились, чтобы поддержатьфиналистов проекта "Голос.Дети" Первого канала. Тогда на проекте была зафиксированнаяподтасовка голосов. В результате итоги конкурса были пересмотрены.