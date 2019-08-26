Водитель автомобиля «Фольксваген» не выполнил необходимых действий по безопасному управлению транспортным средством и совершил столкновение с автомобилем марки ВАЗ...

Бабушкинским районным судом г. Москвы признан виновным участник ДТП, в результате которого погибли два человека.Как сообщалось ранее, водитель автомобиля «Фольксваген», следуя от Осташковского шоссе в направлении Ярославского шоссе, в районе 93 км МКАД, не выполнил необходимых действий по безопасному управлению транспортным средством и совершил столкновение с автомобилем марки ВАЗ, который находился на проезжей части дороги в связи с ранее произошедшим дорожно-транспортным происшествием. От полученных травм водитель и пассажир автомобиля ВАЗ скончались.Следствием УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время Бабушкинским районным судом г. Москвы водитель признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53