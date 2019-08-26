Звезда Универа
рассмешила пользователей Сети новым роликом. Анна Хилькевич поделилась в своем Instagram-аккаунте необычным способом омоложения.
Звезда "Универа"
рассмешила пользователей Сети новым роликом. Анна Хилькевич поделилась в своем Instagram-аккаунте необычным способом омоложения.
На видеозаписи актриса
медленно подходит к профессиональной технике, используемой на съемках. Томно прикрывая
глаза, звезда подставляет лицо под сильный напор воздуха из него. Ее рот при
этом широко раскрывается, оголяя десны и зубы.
"Когда очень хочешь быть
красивой, и ничто не может тебе помешать", – подписала видео. Поклонники знаменитости сочли ролик очень смешным и отметили, что у
артистки прекрасное чувство юмора. "Как остановится это смотреть и ржать?", "Вот, что значит "без комплексов", "Круто, что можно и посмеяться над собой", "Обожаю вас, вы сделали мой день", – высказались подписчики