Звезда Универа рассмешила пользователей Сети новым роликом. Анна Хилькевич поделилась в своем Instagram-аккаунте необычным способом омоложения.

Звезда "Универа"рассмешила пользователей Сети новым роликом. Анна Хилькевич поделилась в своем Instagram-аккаунте необычным способом омоложения.На видеозаписи актрисамедленно подходит к профессиональной технике, используемой на съемках. Томно прикрываяглаза, звезда подставляет лицо под сильный напор воздуха из него. Ее рот приэтом широко раскрывается, оголяя десны и зубы."Когда очень хочешь бытькрасивой, и ничто не может тебе помешать", – подписала видео. Поклонники знаменитости сочли ролик очень смешным и отметили, что уартистки прекрасное чувство юмора. "Как остановится это смотреть и ржать?", "Вот, что значит "без комплексов", "Круто, что можно и посмеяться над собой", "Обожаю вас, вы сделали мой день", – высказались подписчики