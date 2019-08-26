Традиционный предсезонный турнир за Кубок мэра Москвы завершился в столице. Три московских команды из Континентальной хоккейной лиги и подмосковный Витязь разыграли главный приз и концовка состязаний вышла интригующая. Победу праздновало столичное Динамо.

Традиционный предсезонный турнир за Кубок мэра Москвы завершился в столице. Три московских команды из Континентальной хоккейной лиги и подмосковный "Витязь" разыграли главный приз и концовка состязаний вышла интригующая. Победу праздновало столичное "Динамо"."Бело-голубые" в заключительном матче уступили ЦСКА (1:2), однако разницы голов армейцам не хватило для общей победы. Дело в том, что "Спартак" проиграл всем трем соперникам, а "Динамо", ЦСКА и "Витязь" выиграли друг у друга по одной игре и набрали в итоге по 6 очков. Общая разница голов помогла динамовцам сохранить титул победителей Кубка мэра, завоеванный год назад.