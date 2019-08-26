За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 50 ДТП, в которых 3 человека погибли и 65 получили травмы.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 65 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 4 ребенка травмированы. Зарегистрировано 7 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 331 дорожное происшествие с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 102 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 19.08.2019 г. в 20:40 на 102 км автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» водитель автомобиля «Даф – XF105» с полуприцепом, 1978 г.р., допустил наезд на велосипедиста, 1983 г.р., который двигался в попутном направлении, по правому краю проезжей части дороги и осуществлял маневр «поворот налево». В результате ДТП, велосипедист, с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, кома – госпитализирован.Александровский районПо предварительной информации, 20.08.2019 г. в 16:20 на 2 км автодороги «Крутец – Новинки – Александров» водитель автомобиля «Киа – Соренто», 1954 г.р., двигаясь со стороны д. Крутец в сторону д. Холопово, допустил наезд на стоящий на левой обочине автомобиль «Ситроен – С4» под управлением водителя, 1988 г.р. В результате ДТП водитель а/м «Киа – Соренто», с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана левого предплечья – госпитализирован.Петушинский районПо предварительной информации, 21.08.2019 г. в 09:30 на 107 км автодороги «М–7 «Волга» водитель автомобиля «Хендэ – Акцент», 1939 г.р., двигаясь по левой полосе в сторону г. Москва, допустил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Ниссан – Кашкай» под управлением водителя, 1970 г.р. В результате ДТП водитель а/м «Хендэ – Акцент», с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом шейного отдела позвоночника – госпитализирован; пассажир а/м «Хендэ – Акцент», 1941 г.р., с диагнозом: сотрясение головного мозга, перелом грудины – госпитализирован.Муромский районПо предварительной информации, 22.08.2019 г. в 16:20 в г. Муром на улице Юбилейная у дома 17 водитель автомобиля «Рено – Логан», 1982 г.р., двигаясь по ул. Юбилейной, со стороны ул. Ковровской в сторону ул. Войкова, допустил наезд на стоящий на перекрестке для поворота налево автомобиль «Мицубиси – АSX» под управлением водителя, 1963 г.р. В результате ДТП водитель а/м «Рено – Логан», с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга направлен на амбулаторное лечение.Петушинский районПо предварительной информации, 23.08.2019 г. в 17:20 на 1 км автодороги «Васильки – Палома» водитель автомобиля «Ситроен – Ксара Пикассо», 1988 г.р., осуществлял движение со стороны д. Васильки в сторону д. Палома, перед мостом через ручей Борщевка не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием в ручей. В результате ДТП водитель а/м «Ситроен – Ксара Пикассо», с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом позвоночника – госпитализирован; пассажир а/м «Ситроен – Ксара Пикассо», 2000 г.р., от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия; пассажир а/м «Ситроен – Ксара Пикассо», 2001 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом поясничного отдела позвоночника – госпитализирован; пассажир а/м «Ситроен – Ксара Пикассо», 2004 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом челюсти – госпитализирован; пассажир а/м «Ситроен – Ксара Пикассо», 2000 г.р., с диагнозом: перелом ключевой кости – госпитализирован.Судогодский районПо предварительной информации, 24.08.2019 г. в 17:10 на 8 км а/д «Владимир–Муром–Арзамас» водитель автомобиля «Форд-Эксплорер», 1963 г.р., управлял техническим средством в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь со стороны г. Муром в сторону г. Владимир, допустил столкновение с движущимся впереди в прямом направлении автомобилем «Фольксваген-Тигуан» под управлением водителя, 1966 г.р. В результате ДТП: пассажир автомашины «Фольксваген Тигуан» 1964 г.р., с диагнозом «ушиб грудной клетки» направлен на амбулаторное лечение; пассажир автомашины «Фольксваген-Тигуан» 1963 г.р., с диагнозом «перелом правого коленного сустава» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 25.08.2019 г. в 17:25 на 34 км автодороги «Сенинские Дворики-Ковров-Шуя» водитель автомобиля «ВАЗ-11113», 1988 г.р., двигаясь в сторону г. Шуя, допустил съезд в левый по ходу движения кювет и опрокидывание. В результате ДТП пассажир автомашины «ВАЗ-11113», 1990 г.р., с диагнозом «тупая травма живота» направлен на амбулаторное лечение.