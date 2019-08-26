Ксения Собчак не смогла пройти мимо опроса на страничке Виктории Лопыревой, которая поинтересовалась у подписчиков, что лучше – грудь или попа.

Ксения Собчак не смогла пройти мимо опроса на страничке Виктории Лопыревой, которая поинтересовалась у подписчиков, что лучше – грудь или попа.Телеведущая Ксения Собчак не смогла пройти мимо поста 36-летний Виктории Лопыревой в Instagram, посвященного опросу, что важнее в женщине -грудь или попа."Казалось бы, что ответить на этот дурацкий вопрос практически невозможно, так как наличие и той, и другой части тела – весьма желательно", – пишет Виктория.Затем она приводит любопытную статистику, согласно который ответ на вышеупомянутый вопрос напрямую зависит от географии.Ксения Анатольевна довольно язвительно прокомментировала пост коллеги."Какие все-таки сложные,высокоинтеллектуальные вопросы вы поднимаете на своей страничке,Виктория! Спасибо за то, что заставляете задуматься о важных вещах!", – написала Собчак.После этого в комментариях разделились на два лагеря – подписчики Виктории защищали ее, отмечая, что девушка вполне имеет права интересоваться такими "серьезными" вопросами, тем более, что делает она это в шутку. Сторонники Собчак раскритиковали стремление Лопыревой заботиться только о внешних данных.Сама Виктория предпочла отмолчаться, никак не обозначившись в комментариях под постом.