Второй день Новой волны в Сочи был посвящен 65-летию председателя конкурса – композитора Игоря Крутого. В концерте участвовали звезды первой величины, причем многие пели песни из репертуара других артистов. Жасмин вышла на сцену с композицией Каждый день с тобой. А за кулисами ее ожидала дочь Маргарита Шор.

Второй день "Новой волны" в Сочи был посвящен 65-летию председателя конкурса – композитора Игоря Крутого. В концерте участвовали звезды первой величины, причем многие пели песни из репертуара других артистов. Жасмин вышла на сцену с композицией "Каждый день с тобой". А за кулисами ее ожидала дочь Маргарита Шор."Маргарита уже через неделю идет в 1-й класс, – рассказала Жасмин в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Она занималась в подготовительной группе и удивляла всех способностями – уже даже знает таблицу умножения".Учиться наследница Жасмин будет в престижной Ломоносовской школе, откуда в свое время выпустился и первенец певицы – сын Михаил. Обучение там, судя по информации на официальном сайте учебного заведения, стоит около 1,5 миллионов рублей в год. Но, как считает Жасмин, на учебе дочери ей даже удалось сэкономить – цены на образовательные услуги в школе, которая находится рядом с домом, на порядок выше.По словам Жасмин, дочь хотела бы пойти по ее стопам и тоже стать певицей. "Она ходит в музыкальную школу, имеет слух и голос, играет на фортепиано, так что, вполне возможно, скоро будем ходить в консерваторию на ее концерты", – улыбается Жасмин.По заверению певицы, 7-летняя Маргарита отлично ладит со своим единоутробным братом – 22-летним Михаилом. "Он носит ее на руках и обожает", – счастлива артистка.