24 августа в Сочи собрался весь свет отечественной эстрады. Открытие музыкального фестиваля прошло в концертном зале New Wave Hall в Олимпийском парке.

24 августав Сочи собрался весь свет отечественной эстрады. Открытие музыкальногофестиваля прошло в концертном зале New Wave Hall в Олимпийском парке.Мероприятиеоткрыл председатель жюри и хозяин фестиваля, композитор Игорь Крутой. Вели церемонию Лера Кудрявцева и АндрейМалахов. В конкурсе "Новая волна – 2019" примут участие 13финалистов из 11 стран мира.В составжюри вошли такие мэтры российского шоу-бизнеса, как Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Анжелика Варум, Леонид Агутин, ДимитрисКонтопулос, ИнтарсБусулис, Антон Беляеви гендиректор телеканала МУЗ-ТВ АрманДавлетяров.В программе "Новой волны – 2019" помимо звезд отечественной эстрадыприглашены Наталия Орейро и Рита Ора. Орейро ранеевыступила на закрытой вечеринке мероприятия.И какое же мероприятие подобного уровня без красной дорожки? Звезды,как и полагается, посоревновались в оригинальности и эксцентричности нарядов. Так,Глюкоза вышла к журналистам в бежевом пеньюаре. В нем же певица выступилаперед зрителями.Удивил гостей "Новой волны – 2019" и король отечественнойэстрады Филипп Киркоров. За лето он заметно похудел и подтянулфигуру.