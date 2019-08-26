24 августа
в Сочи собрался весь свет отечественной эстрады. Открытие музыкального
фестиваля прошло в концертном зале New Wave Hall в Олимпийском парке.
24 августа
в Сочи собрался весь свет отечественной эстрады. Открытие музыкального
фестиваля прошло в концертном зале New Wave Hall в Олимпийском парке.
Мероприятие
открыл председатель жюри и хозяин фестиваля, композитор Игорь Крутой. Вели церемонию Лера Кудрявцева и Андрей
Малахов. В конкурсе "Новая волна – 2019" примут участие 13
финалистов из 11 стран мира.
В состав
жюри вошли такие мэтры российского шоу-бизнеса, как Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Димитрис
Контопулос, Интарс
Бусулис, Антон Беляев
и гендиректор телеканала МУЗ-ТВ Арман
Давлетяров.
В программе "Новой волны – 2019" помимо звезд отечественной эстрады
приглашены Наталия Орейро и Рита Ора. Орейро ранее
выступила на закрытой вечеринке мероприятия.
И какое же мероприятие подобного уровня без красной дорожки? Звезды,
как и полагается, посоревновались в оригинальности и эксцентричности нарядов. Так,
Глюкоза вышла к журналистам в бежевом пеньюаре. В нем же певица выступила
перед зрителями.
Удивил гостей "Новой волны – 2019" и король отечественной
эстрады Филипп Киркоров. За лето он заметно похудел и подтянул
фигуру.