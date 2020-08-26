Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 191; больных с признаками внебольничной пневмонии – 16.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 191; больных с признаками внебольничной пневмонии – 16.По состоянию на 24 августа на стационарном лечении находились 49 пациентов с ОРВИ и 381 – с пневмонией.5383 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 24 августа – 18 человек.За период наблюдения в области отмечено 193 летальных случая.