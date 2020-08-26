Библиотечный фестиваль пройдет в центре Владимира на улице Георгиевская.

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи приглашает на большой фестиваль, который пройдет 6 сентября на улице Георгиевской в центре Владимира. Начало в 11.45. Вход свободный.Как говорят сами организаторы, каждая из пяти традиционных площадок фестиваля будет заполнена всевозможными активностями - выставками, мастер-классами, викторинами, конкурсами, музыкой! Сюрпризов будет - не сосчитать! Хотим большого яркого праздника! И он у нашего города будет!Например, на "красной" - музыкальной - площадке в 11.45 спектакль "Вредные советы" представит наш замечательный друг и партнер Владимирский академический театр драмы.На "рыжей" - библиотечной - площадке фестиваля "Яркий мир" нас ждет книжная выставка «После дождя – будет радуга!», библиокафе и книжная викторина-обзор.Практические рекомендации от лучших тренеров по армрестлингу во Владимирской области и ответы на «спортивные» вопросы вы получите на нашей "Зеленой" - спортивной — площадке с 12.00 до 13.00.Каждый гость получит уникальную возможность взять книгу на дом, не заходя в библиотеку. Для этого достаточно будет захватить с собой паспорт или свидетельство о рождении (для читателей до 14 лет).На фестивале "Яркий мир" каждый сможет записаться в нашу библиотеку и сразу же получить книги!Для этого необходим паспорт или свидетельство о рождении (для читателей до 14 лет).Фестиваль пройдет при поддержке Департамента культуры Владимирской области и информационной поддержке телеканала Губерния33.