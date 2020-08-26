Во Владимире, в Патриаршем саду накануне чествовали педагогов города.

Во Владимире, в Патриаршем садунаканунечествовалипедагогов города.Глава администрации Владимира Андрей Шохинпоздравил учителей школ и воспитателей детских садов с началом учебного года.По словамвладимирского сити-менеджера , школы и детские сады города сейчасоснащены всеми средствами защиты и готовы принять учеников.Андрей Шохин, глава администрации города Владимира:- Школы полностью готовы у нас. мы в плане безопасности принимаем все меры. Большинстве своем, в подавляющем директора школы решили, что они сделают и линейку перед школой)