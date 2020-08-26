Мотошоу, экзотические животные, воздушные гимнасты. С гастролями в Коврове - цирк «Максимус».

Мотошоу, экзотические животные, воздушные гимнасты. С гастролями в Коврове - цирк «Максимус».«Котёнок» Рюрик весит 295 килограммов. Лигры и тигрольвы - крупнейшие представители семейства кошачьих. В новом шоу цирка-шапито «Максимус» участвует молодая группа. Они послушны и уже умеют выполнять многие цирковые трюки. Например, ходить на двух лапах.Свои репризы Гагик Аветисян - клоун Чарли - старается брать из жизни, чтобы быть ближе к зрителю. У него хорошая школа: долгие годы он работал с самим Олегом Поповым. Кстати, профессию клоуна цирковые считают самой сложной.Гагик Аветисян, клоун Чарли:«Я смотрю, как реагирует зритель, как они смотрят - т.е., я что-то убираю, что-то оставляю - я смотрю зрителя»:- Эквилибристы, акробаты на катушках и гимнасты. Цирк «Максимус» представит ковровскому зрителю новую программу.Вадим Канбегов, художественный руководитель цирка «Максимус», заслуженный артист России:- Артисты - это лауреаты - кто юношеских, кто взрослых конкурсов цирковых. Их зрители точно не видели. Ну, и практически, кроме воздушного шара мотоциклами, у нас абсолютно новая программа.Конечно, будут и любимцы публики - русские витязи.Посмотреть на настоящих тигрольвов и лигров ковровчане смогут уже на этой неделе. Цирк «Максимус» будет работать в Коврове с 29 августа. Представления проходят с соблюдением санитарно-эпидимиологических мер и социальной дистанции. Вход только в маске.Наталья Головешкина, Нина Глизница, Александр Чунаев«Вести-Владимир»