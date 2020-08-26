В Суздале вновь пройдёт фестиваль Дениса Мацуева и фонда «Новые имена» «ALMA MATER».

30-31 августа при поддержке администрации Владимирской области вновь состоится фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER: «Новые Имена» в Суздале». Он пройдёт на площадке Главного туристического комплекса города.Как сообщает пресс-служба администрации, уникальная летняя творческая школа фонда «Новые имена» проходит в Суздале много лет подряд, объединяя юных талантливых музыкантов, поэтов и художников. Через неё прошли многие современные звёзды классической музыки, а фестиваль с символичным названием «ALMA MATER» – их своеобразное творческое приношение, подарок древнему Суздалю, который в 2024 году отметит своё 1000-летие.- Иветта Николаевна Воронова когда-то придумала эту фантастическую, сказочную историю здесь, в Суздале. Так этот древний город стал для нас всех вторым домом. И сейчас он тоже становится родным местом для тех удивительных, талантливых детей, которые ежегодно приезжают сюда, чтобы в этой окружающей их красоте и гармонии заниматься с лучшими педагогами, совершенствовать себя, прокладывать дорогу на большую сцену, – говорит Президент Фонда «Новые имена» Денис Мацуев.Идея фестиваля родилась в 2017 году, когда в Суздальском Кремле состоялся праздничный концерт, посвящённый 25-летию Летней творческой школы Фонда. В 2018 году впервые прошёл двухдневный фестиваль, ставший плодом многолетнего сотрудничества Фонда «Новые имена», Дениса Мацуева, Владимирского Губернаторского симфонического оркестра и его главного дирижёра Артёма Маркина.В программе фестиваля 2020 года – два концерта.30 августа в 18:00 в шатре Главного туристического комплекса г. Суздаля состоится открытие фестиваля, прозвучит программа в исполнении известных музыкантов и юных талантов Фонда «Новые имена» совместно с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром. В концерте примут участие Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель) и юные «звёздочки» – Анна Катенина (кларнет) и Варвара Петрова (гобой).31 августа в 19:00 в амфитеатре ГТК пройдёт масштабный гала-концерт с участием художественного руководителя фестиваля Дениса Мацуева. В сопровождении Владимирского Губернаторского симфонического оркестра также выступят Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Игорь Фёдоров (кларнет), Екатерина Мочалова (домра), Ирина Поливанова (вокал). Кроме того, в числе звёздных гостей вечера Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные) и юный пианист Елисей Мысин.